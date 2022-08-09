Магадан, 9 августа, 2022, 09:45 — ИА Регнум. В Тенькинском городском округе Магаданской области на мужчину упали металлические конструкции. Рабочий скончался на месте, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 9 августа в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Tatarstan.sledcom.ru Гибель рабочего в цеху металлоконструкций

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Строителю было 43 года, он работал кровельщиком-каменщиком. Мужчина погиб во время погрузки строительных материалов на крышу котельной в посёлке Усть-Омчуг. Следственные органы принимают решение, возбуждать ли уголовное дело по статье 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Идёт проверка, будет проведена судебная медицинская экспертиза.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 августа несовместимые с жизнью травмы получил рабочий в посёлке Прогресс Амурской области. Он погиб при во время проведения газосварочных работ.