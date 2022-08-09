Тбилиси, 9 августа, 2022, 10:23 — ИА Регнум. Поражение в войне августа 2008 года в Южной Осетии в итоге вынудило грузинские власти извлечь из него правильные выводы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 августа заявил политолог, главный редактор сайта kavkazoved.info Андрей Арешев.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия и Россия

«Мы сейчас видим позитивный пример — вполне прагматичную позицию и достаточно реалистичный подход официальных грузинских властей по отношению к действиям России на Украине и отказ присоединиться к антироссийским санкциям. Я не имею ввиду, конечно, оголтелую националистическую оппозицию, связанную с Михаилом Саакашвили, который, вроде, рассказал, что он уходит из политики. Ну, посмотрим, как он уйдёт. В любом случае эти силы останутся. Во всяком случае, действующие грузинские власти и правящая партия «Грузинская мечта» явно извлекли уроки из случившегося 08.08.08, и сейчас российско-грузинское взаимодействие, хоть, конечно, и характеризуется отсутствием дипломатических отношений, всё-таки не носит такой оголтелой открытой враждебности, как мы видим на примере некоторых других восточноевропейских, прибалтийских и прочих стран», — сказал эксперт.

Напомним, что 8 августа 2008 года Грузия совершила вооружённую агрессию против Южной Осетии, в результате чего российская армия для спасения населения вынуждена была вмешаться и провести операцию по принуждению к миру.