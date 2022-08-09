Ростов-на-Дону, 9 августа, 2022, 09:43 — ИА Регнум. Международный аэропорт «Платов» будет закрыт до 17 августа. Режим ограничения полётов продлён решением Росавиации. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве транспорта Ростовской области 9 августа.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Аэропорт «Платов»

«В соответствии с решением авиационных властей России ограничение на полеты в/из аэропорта Платов продлено до 3:45 мск 17 августа. Данные меры приняты ради безопасности пассажиров и экипажей гражданских воздушных судов», — уточнили в ведомстве.

Напомним, с 24 февраля Росавиация ввела ограничения на полёты в 11 аэропортов центра и юга России. Временно закрыты воздушные гавани Анапы, Геленджика, Краснодара, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.