Санкт-Петербург, 9 августа, 2022, 09:51 — ИА Регнум. Генерал-полковник Северо-Западного округа войск РосгвардииПавел Дашков назначен на должность главного федерального инспектора по Санкт-Петербургу. Об этом ИА REGNUM сообщили 9 августа в пресс-службе аппарата полномочного представителя президента России в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО).

T. me/rosgvardszo Главный федеральный инспектор по Санкт-Петербургу Павел Дашков

61-летний Дашков с 2016 по 2022 года служил в Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации на руководящих должностях. С 2017 года возглавлял Северо-Западный округ войск Росгвардии.

«Распоряжением полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе на должность главного федерального инспектора по Санкт-Петербургу аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе назначен Дашков Павел Петрович», — говорится в сообщении.

Отметим, в полномочия главного федерального инспектора входит контроль за исполнением указов и распоряжений президента, координация работы территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, взаимодействие с институтами гражданского общества, политическими партиями, надзор за обеспечением прав и свобод граждан, вопросы общественной безопасности.