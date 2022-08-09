Минск, , 09:42 — REGNUM Свои поздравления президенту Республики Сингапур Халиму Якобу с Днём независимости этой страны направил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Текст поздравительного послания 9 августа приводит пресс-служба главы белорусского государства.

Александр Лукашенко President.gov.by

Отмечается, что Лукашенко в своём послании заявил, что надеется на продолжение плодотворной совместной работы ради благополучия двух народов независимо от геополитической конъюнктуры.

«Подтверждаю заинтересованность в повышении интенсивного политического диалога, наращивании взаимовыгодного сотрудничества в таких областях, как наука и технологии, сельское хозяйство, машиностроение, фармацевтика», — отметил белорусский лидер.

При этом он подчеркнул, что за 57 лет суверенитета Сингапур стал ведущим торговым центром в Южно-Восточной Азии и настоящей жемчужиной АСЕАН, а также добавил, что опыт социально-экономического преобразования этой страны, по его мнению, является «отличным примером эффективного развития самостоятельного и независимого государства».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее верховный представитель ЕС по внешним делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не признаëт легитимность президента Белоруссии Александра Лукашенко и призывает его прекратить участие в спецоперации России на Украине.