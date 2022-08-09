Самара, 9 августа, 2022, 09:42 — ИА Регнум. Работы по благоустройству окончены на 183 дворовых и 64 общественных территориях в Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Екатерина Калаева ИА REGNUM Благоустройство

Данный вопрос был рассмотрен 8 августа на совещании в правительстве региона.

Сообщается, что полностью окончено благоустройство дворовых территорий в 14 муниципалитетах. В девяти городах и районах области полностью завершены работы по благоустройству общественных территорий. В оставшихся муниципалитетах работы по благоустройству идут в соответствии с заключенными контрактами, при этом отсутствуют отклонения от графиков производства работ.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в области намерены благоустроить 144 общественных и 318 дворовых территорий.