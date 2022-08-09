Брянск, 9 августа, 2022, 09:41 — ИА Регнум. В очередной раз продлён режим временного ограничения полётов для аэропорта Брянска, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 9 августа в пресс-службе Росавиации.

Андрей Репин ИА REGNUM Аэропорт ночью

Аэропорт останется закрытым до 17 августа 03:45 по московскому времени. Весте с Брянском режим продолжает действовать ещё для 10 городов юга и центральной части России. Остальные аэропорты работают штатно.

Как сообщало, ограничение на полёты введено для аэропорта Брянска с 24 февраля.