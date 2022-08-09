Пекин, 9 августа 2022, 09:38 — REGNUM Власти Китая надеются, что Россия и США продолжат беспрепятственно проводить инспекции в рамках договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), заявил директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.
Дипломат добавил, что беспрепятственное выполнение Москвой и Пентагоном договора позволит «создать доверие» в других частях мира.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Организация Объединенных Наций обратилась к России и США с призывом решить вопросы по инспекциям в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений.
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