Пекин, 9 августа, 2022, 09:38 — ИА Регнум. Власти Китая надеются, что Россия и США продолжат беспрепятственно проводить инспекции в рамках договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), заявил директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.

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«Договор СНВ является очень важным двусторонним соглашением по сокращению ядерных вооружений между двумя странами. Мы надеемся, что это соглашение будет добросовестно выполняться», — заявил он на брифинге.

Дипломат добавил, что беспрепятственное выполнение Москвой и Пентагоном договора позволит «создать доверие» в других частях мира.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Организация Объединенных Наций обратилась к России и США с призывом решить вопросы по инспекциям в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений.

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