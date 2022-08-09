Белгород, 9 августа, 2022, 09:39 — ИА Регнум. Режим временного ограничения полётов продлён для аэропорта Белгорода, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 9 августа в пресс-службе Росавиации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Аэропорт

Новое ограничение действует до 17 августа 2022 года 03:45 по московскому времени. Режим действует для 11 городов юга и центральной части России. Остальные аэропорты работают штатно.

Как сообщало ИА REGNUM, ограничение на полёты действует для аэропорта Белгорода с 24 февраля.