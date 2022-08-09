Кабанский район, Бурятия, , 09:35 — REGNUM В Кабанском районе Бурятии организована доследственная проверка по факту смерти шестилетнего ребёнка. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, трагедия произошла 8 августа на окраине села Творогово.

Песчаный овраг, где произошла трагедия. Бурятия СУ СКР по Бурятии

Предварительно установлено, что трое мальчиков гуляли по селу без сопровождения взрослых. Придя к оврагу, где накануне они выкопали в песке несколько углублений, они начали играть.

«Спустя некоторое время сверху на одного из малышей обвалился грунт и засыпал его в яме. Другие дети попытались его откопать, вскоре им удалось высвободить из-под песка голову, но мальчик уже не подавал признаки жизни», — отметили в ведомстве.

Мальчики позвали на помощь взрослых, а те вызвали скорую, однако было уже поздно. Ребёнок скончался до приезда медиков.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала тёплого периода в республике участились трагические случаи с участием детей. Чаще всего инциденты происходят на воде. Так, в конце июня в Прибайкальском районе Бурятии утонула 13-летняя девочка, отдыхавшая вместе с родственниками.

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