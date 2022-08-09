Кабанский район, Бурятия, 9 августа 2022, 09:35 — REGNUM В Кабанском районе Бурятии организована доследственная проверка по факту смерти шестилетнего ребёнка. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, трагедия произошла 8 августа на окраине села Творогово.

Песчаный овраг, где произошла трагедия. Бурятия
Песчаный овраг, где произошла трагедия. Бурятия
СУ СКР по Бурятии

Предварительно установлено, что трое мальчиков гуляли по селу без сопровождения взрослых. Придя к оврагу, где накануне они выкопали в песке несколько углублений, они начали играть.

«Спустя некоторое время сверху на одного из малышей обвалился грунт и засыпал его в яме. Другие дети попытались его откопать, вскоре им удалось высвободить из-под песка голову, но мальчик уже не подавал признаки жизни», — отметили в ведомстве.

Мальчики позвали на помощь взрослых, а те вызвали скорую, однако было уже поздно. Ребёнок скончался до приезда медиков.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала тёплого периода в республике участились трагические случаи с участием детей. Чаще всего инциденты происходят на воде. Так, в конце июня в Прибайкальском районе Бурятии утонула 13-летняя девочка, отдыхавшая вместе с родственниками.

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