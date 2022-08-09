Балаково, Саратовская область, 9 августа, 2022, 09:39 — ИА Регнум. Жительница города Балаково Саратовской области пожаловалась в средствах массовой информации на непредоставление жизненно важных лекарств ее несовершеннолетнему сыну. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку выявленной публикации, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Саратовской области.

Sledcom.ru Глава СКР Александр Бастрыкин

По предварительным данным, несовершеннолетнему жителю города Балаково с апреля 2022 года несвоевременно и не в полном объеме предоставлены жизненно важные лекарственные препараты, которые якобы отсутствуют в стране. По словам матери ребенка, в иных регионах лекарство закупалось.

Следствием затребованы необходимые документы. По результатам проверки примут соответствующее решение.

Ранее ИА REGNUM передавало, в Архангельской области родителям детей, страдающих различными заболеваниями, приходится самостоятельно приобретать дорогостоящие лекарства, положенные им бесплатно.

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