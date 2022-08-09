Москва, 9 августа, 2022, 09:33 — ИА Регнум. В России режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части страны продлён до 17 августа 2022 года, сообщается 8 августа на сайте Росавиации.

skeeze Самолет

Обо всех изменениях в расписании вылетов самолётов нужно уточнять на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний.

Так, ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Остальные аэропорты работают штатно.

ИА REGNUM сообщало, временный режим ограничения полётов в 11 аэропортов России действует уже почти полгода — с 24 февраля 2022 года.

Читайте подробнее: Росавиация продлила запрет на полёты в Брянск