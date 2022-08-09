Абакан, , 09:32 — REGNUM За прошедшие сутки в Хакасии подтверждено 32 новых случая COVID-19, выздоровели 50 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 9 августа в республиканском правительстве.

Коронавирусный стационар Дарья Драй © ИА REGNUM

14 новых носителей коронавируса выявлено в Абакане, девять — в Саяногорске. По два случая заражения подтверждено в Аскизском и Боградском районах, по одному — в Абазе, Черногорске, Алтайском, Орджоникидзевском, Усть-Абаканском районах.

Всего с начала 2022 года в Хакасии выявлено 34 992 случая COVID-19. На сегодняшний день амбулаторно лечатся 234 (+16) ковид-пациента, в стационаре — 67 (+8).

Добавим, по данным федерального оперштаба, за весь период пандемии в Хакасии выявлено 88 770 носителей коронавируса, выздоровел 86 061 человек, скончались 2415 ковид-пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, Роспотребнадзор объявил о том, что в Хакасии сохраняется «эпидемиологическое неблагополучие» по COVID-19.

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