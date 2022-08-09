Париж, , 09:30 — REGNUM Метеорологическая служба Франции Météo-France объявила оранжевый уровень погодной опасности в Ло и Гаронне и Жиронде из-за сильной жары, передает BFM TV.

Жара Никита Устинов © ИА REGNUM

«На юго-западе повышение температуры начинается во второй половине дня 8 августа, а с обеда 9 августа солнце становится палящим», — указывает метеослужба Франции.

Два других французских департамента — это Гар и Воклюз. Во Франции ожидают до 38°C жары. Муниципалитеты расширяют возможности водоснабжения.

«Повышение температуры продолжится на юго-западе страны, что приводит к тому, что в Жиронде и Ло и Гаронне объявлены оранжевый уровень погодной опасности, максимальные температуры там часто будут достигать 36–38°C», — предупреждает метеорологическая служба Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, еще одна волна палящего зноя обрушится на северо-западную и центральную Европу на этой неделе, ложась еще более тяжким бременем на и без того уже стонущую энергетическую инфраструктуру.

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