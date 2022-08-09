Нур-Султан, , 09:30 — REGNUM Следователи генеральной прокуратуры Казахстана завершили расследование по делу о пытках в департаменте полиции Алма-Атинской области во время январских беспорядков. Об этом 10 августа сообщает пресс-служба генпрокуратуры.

Беспорядки в Казахстане Иван Шилов © ИА REGNUM

«В результате доказано применение сотрудниками полиции с 7 по 17 января 2022 года пыток к 23 гражданам, задержанным за совершение массовых беспорядков в Талдыкоргане», — говорится в сообщении.

Отмечается, что следователи признали подозреваемыми по делу пятерых сотрудников полиции. Материалы дела направлены в суд. Сообщается, что скоро планируется завершить расследования по другим пыткам.

Напомним, ранее в генпрокуратуре Казахстана сообщили, что среди задержанных участников январских беспорядков были признаны пострадавшими от пыток 25 человек.