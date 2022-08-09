Ярославль, , 09:30 — REGNUM Улицы Рылеева в Ярославле в третий раз осталась без подрядчика, который должен был ее ремонтировать. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на портал госзакупок.

Улица Рылеева в Ярославле yarnews.net

Улицу Рылеева в Красноперекопском районе Ярославля должны ремонтировать в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». В финальный перечень объект попал только с третьего раза, в 2020 и в 2021 году из списка улиц на ремонт Рылеева исключали. В марте 2022 года состоялась первая попытка аукциона, желающих ремонтировать улицу за 35,5 миллиона рублей не нашлось.

Перед объявлением второго аукциона смета ремонта подорожала почти на 10 миллионов рублей, но в конце июня подрядчика снова не нашли. В третий раз мэрия Ярославля объявила аукцион 1 августа, но итог оказался тем же. 9 августа на портале госзакупок появилась запись, что торги не состоятся, потому что на участие в аукционе не было подано ни одной заявки. Согласно проекту контракта, работы на улице Рылеева должны были проводить с 22 августа по 5 октября. Если поиск подрядчика продолжится, то сроки ремонта будет смещены на сентябрь–ноябрь 2022 года.