Минск, , 09:30 — REGNUM Министерство обороны Белоруссии проводит комплексную проверку органов управления территориальной обороны Минска, говорится в сообщении ведомства.

Армия Иван Шилов © ИА REGNUM

В рамках мероприятий в трёх районах белорусской столицы планируется сформировать штабы территориальной обороны и воинские части территориальных войск. Уточняется, что им предстоит решать задачи по охране объектов жизнеобеспечения населения и участвовать в обеспечении общественного порядка вместе с сотрудниками органов правопорядка.

Также в ведомстве рассказали о планах призвать из запаса военнообязанных для участия в военных сборах.