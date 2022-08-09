Москва, 9 августа, 2022, 09:29 — ИА Регнум. В последний раз идеи о коллективной ответственности народа выдвигал Адольф Гитлер. Об этом в своём телеграм-канале написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

«Главный украинский клоун предложил «призвать к ответственности всё население России». Последний раз такие идеи в отношении целого народа пытался реализовать Адольф Гитлер», — написал Медведев.

«Есть ещё вопросы о природе украинской власти?», — резюмировал зампред Совбеза РФ.