Самара, , 09:36 — REGNUM Отставание от графика в реконструкции канализационных очистных сооружений в г. Нефтегорск зафиксировали в Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Очистные сооружения Пресс-служба администрации Воронежа

Данный вопрос был рассмотрен 8 августа на оперативном совещании в региональном правительстве.

Сообщается, что первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов не согласился перенести ввод данного объекта на следующий год.

«Уверен, что можно найти резервы, которые позволят эту работу завершить в текущем году. В первую очередь нужно жестко требовать от подрядчика исполнения обязательств. Я был на этих объектах и могу отметить, что там недостаточно строителей, слабо контролируется график производства работ», ­ — приводит пресс-служба его слова.

Он поручил чиновникам постоянно фиксировать исполнение графиков и число рабочих на объекте.

«Люди ждут окончания работ в этом году. Надо искать решения и добиваться цели», — заявил Кудряшов.