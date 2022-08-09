В Самарской области сообщили о работах по реконструкции очистных сооружений
Самара, 9 августа, 2022, 09:36 — ИА Регнум. Отставание от графика в реконструкции канализационных очистных сооружений в г. Нефтегорск зафиксировали в Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.
Данный вопрос был рассмотрен 8 августа на оперативном совещании в региональном правительстве.
Сообщается, что первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов не согласился перенести ввод данного объекта на следующий год.
«Уверен, что можно найти резервы, которые позволят эту работу завершить в текущем году. В первую очередь нужно жестко требовать от подрядчика исполнения обязательств. Я был на этих объектах и могу отметить, что там недостаточно строителей, слабо контролируется график производства работ», — приводит пресс-служба его слова.
Он поручил чиновникам постоянно фиксировать исполнение графиков и число рабочих на объекте.
«Люди ждут окончания работ в этом году. Надо искать решения и добиваться цели», — заявил Кудряшов.