Шахтёрск, ДНР, 9 августа, 2022, 09:27 — ИА Регнум. 70 многоквартирных жилых домов в Шахтёрске Донецкой Народной Республики готовят к зиме жители Сахалинской области. Городу также помогут привести в порядок к началу отопительного сезона объекты электроснабжения и водоотведения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 9 августа в пресс-службе правительства Сахалинской области.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Отопительная система

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С рабочей поездкой в Шахтёрске находится председатель правительства области Алексей Белик. Он пояснил, что обеспечение горожан теплом, электричеством и водой будет первоочередной задачей, после выполнения которой совместно с мэрией сформируют план модернизации коммунальной инфраструктуры.

«Наши специалисты отмечают, что шахтерское коммунальное хозяйство — это 60–70-е годы прошлого века. Свой след оставили и боевые действия. Поэтому задачу следует разделить на этапы», — отметил вице-премьер Сахалина.

В городе намерены отремонтировать трансформаторные подстанции, залатать протекающие крыши домов, устранить протечки на сетях водо- и теплоснабжуения, установить в подъездах двери с замками и пластиковые окна, чтобы предотвратить потери тепла.

«Важно, что у наших коллег есть четкое представление о том, что и как нужно делать. Уверен, что с помощью сахалинских специалистов мы сможем благополучно подготовиться к зиме», — отметил мэр Шахтёрска Александр Шатов.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что Сахалин примет активное участие в восстановлении города Шахтёрск в Донецкой Народной Республике, стало известно в июне. Намерение сотрудничать во всех видах деятельности — социальной политике, медицине, образовании и ЖКХ — анонсировал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.