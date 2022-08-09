Сеул, 9 августа, 2022, 09:29 — ИА Регнум. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль поручил правительству приложить все усилия для того, чтобы свести к минимуму ущерб от ливней, обрушившихся на центральные районы страны. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление южнокорейского лидера.

Republic of Korea Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль

Данное заявление глава государства сделал 9 августа в ходе экстренного заседания.

«Министерство внутренних дел прилагает все усилия, чтобы свести ущерб к минимум, но, поскольку проливные дожди будут продолжаться ещё несколько дней, необходимо сохранять бдительность», — заявил Юн Сок Ёль.

Южнокорейский лидер призвал установить ограничения на въезд в районы, подверженные оползням и наводнениям.

Признав, что стихийные бедствия неизбежны, глава государства призвал не допустить жертв в результате человеческих ошибок.

«Как только проливные дожди прекратятся, мы должны оценить степень ущерба и незамедлительно начать восстановительные работы», — добавил Юн Сок Ёль.

Президент подчеркнул, что рекордное количество осадков может быть связано с изменением климата.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Южную Корею обрушились сильнейшие за последние 80 лет ливни. В результате стихийных бедствий в республике погибли семеро человек, еще девять получили различные травмы. Также шестеро числятся пропавшими без вести.

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