Иркутск, , 09:26 — REGNUM В Иркутске полицейские при помощи пожарной лестницы эвакуировали с балкона многоэтажного дома пятилетнюю девочку, сутки просидевшую дома одной. Об этом 9 августа сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

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О бедственном положении ребёнка полицейским сообщил бдительный гражданин, позвонивший в дежурную часть отдела полиции №4 межмуниципального управления МВД России «Иркутское».

пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области «Очевидец сообщил, что на четвёртом этаже многоквартирного дома на балконе длительное время совсем одна стоит маленькая девочка. По указанному адресу незамедлительно выехали сотрудники полиции. Дверь квартиры оказалась заперта».

Чтобы вызволить ребёнка из заточения, правоохранители вызвали сотрудников МЧС России, которые оперативно прибыли на место происшествия со специальным транспортом с выдвижной лестницей. Сотрудник полиции забрался по ней на балкон и спустил девочку на землю.

По словам малышки, она давно находится в квартире одна и хочет есть. Как было установлено, мать девочки накануне вечером ушла из дома, заперев девочку, и уже сутки не объявлялась. По данному факту началась проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, в Уссурийске следственное управление СК РФ по Приморскому краю выясняет причины, по которым малыш гулял один по проезжей части.

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