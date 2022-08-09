Иркутская полиция сняла с балкона 4-го этажа пятилетнюю девочку
Иркутск, 9 августа, 2022, 09:26 — ИА Регнум. В Иркутске полицейские при помощи пожарной лестницы эвакуировали с балкона многоэтажного дома пятилетнюю девочку, сутки просидевшую дома одной. Об этом 9 августа сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
О бедственном положении ребёнка полицейским сообщил бдительный гражданин, позвонивший в дежурную часть отдела полиции №4 межмуниципального управления МВД России «Иркутское».
Чтобы вызволить ребёнка из заточения, правоохранители вызвали сотрудников МЧС России, которые оперативно прибыли на место происшествия со специальным транспортом с выдвижной лестницей. Сотрудник полиции забрался по ней на балкон и спустил девочку на землю.
По словам малышки, она давно находится в квартире одна и хочет есть. Как было установлено, мать девочки накануне вечером ушла из дома, заперев девочку, и уже сутки не объявлялась. По данному факту началась проверка.
Как сообщало ИА REGNUM, в Уссурийске следственное управление СК РФ по Приморскому краю выясняет причины, по которым малыш гулял один по проезжей части.