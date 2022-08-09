Ханты-Мансийск, , 09:25 — REGNUM На утро 9 августа в регионе зафиксировано 64 пожара на землях лесного фонда на площади, пройденной огнём, 82 192 га. Днём ранее площадь пожаров составляла 81 998 га, 7 августа — 81 803 га.

Лесной пожар

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ХМАО работают пожарные-десантники из нескольких регионов. задействовано внушительные авиационные силы. Над городами Югры навис смог. Дым от югорских пожаров распространился на территории Ямала и Тюменской области.

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