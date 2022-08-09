Донецк, 9 августа, 2022, 09:24 — ИА Регнум. Запрещённые противопехотные мины «Лепесток» ПФМ-1 рассыпаны в Петровском районе Донецка у железнодорожной станции Мандрыкино в результате обстрела со стороны украинских нацистов. Об этом 9 августа сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«ВСУ рассыпали запрещенные мины ПФМ-1 в Петровском р-не Донецка у ж/д станции Мандрыкино», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны России рассказали о героизме и мужестве водителя мотострелкового подразделения старшины Николая Попова, проявленных им во время спецоперации Вооружённых сил РФ по денацификации и демилитаризации Украины.