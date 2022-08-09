Новосибирск, , 09:22 — REGNUM Принятое властями Финляндии решение демонтировать памятник «Мир во всём мире», подаренный стране СССР, означает ревизию наследия эпохи Кекконена. Такое мнение ИА REGNUM высказал новосибирский политолог Сергей Бирюков.

Хельсинки Андрей Черкасский © ИА REGNUM

«То есть эпохи прагматичных и конструктивных отношений с СССР и Россией, — подчеркнул он. — Следует ли России отвечать на это симметрично? Думаю, что нет, поскольку важно показать различие между текущей властью Хельсинки и историей двухсторонних отношений с соседней страной, которая не сводилась целиком к подобному негативу».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Хельсинки демонтировали памятник «Мир во всём мире», подаренный Финляндии Советским Союзом. После критических замечаний заместитель руководителя отдела культуры мэрии финской столицы Реетта Хейсканен заявила, что памятник отремонтируют и вернут в район первоначального размещения.

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