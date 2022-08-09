Москва, 9 августа, 2022, 09:21 — ИА Регнум. Российский футбольный союз (РФС) не будет вводить плату для клубов за обращение в экспертно-судейскую комиссию. Об этом 9 августа сообщает «РБ Спорт».

Иван Шилов ИА REGNUM Футбол

Отмечается, что РФС не планирует вводить пошлины за обращение в экспертно-судейскую комиссию. Комиссия продолжает работу в обычном режиме и принимает обращения от клубов в соответствии с положением.

Напомним, 3 августа спортивный комментатор Тимур Журавель сообщил, что РФС может сделать платными обращения в экспертно-судейскую комиссию для клубов.