Берлин, 9 августа, 2022, 09:21 — ИА Регнум. Первый танкер с нефтью из США прибыл в Германию, сообщает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Судно Capricorn Sun доставило около 570 тыс. баррелей нефти от побережья Луизианы до порта Росток в Балтийском море. Танкер разгрузили 3 августа.

Нефтяной терминал в порту Ростока соединён трубопроводом с двумя нефтеперерабатывающими заводами.

Страны Евросоюза перешли на тестирование альтернативных поставок топлива после принятого решения о постепенном отказе от российской нефти.