Пермь, 9 августа, 2022, 09:25 — ИА Регнум. Фигурант громкого уголовного дела о расстреливании людей на территории пермского вуза Тимур Бекмансуров пожаловался на сложности с душем в СИЗО. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на председателя Общественной наблюдательной комиссии по соблюдению прав заключённых в Пермском крае Георгия Ситникова.

(сс) PublicDomainPictures Душ

По словам общественника, бывший студент, который находится в камере для инвалидов, в целом на условия содержания не жаловался.

«Жалоб на условия содержания он не высказал, кроме сложностей в пользовании душем — душ не оборудован специальными поручнями и сиденьем, которые положены инвалидам. Действительно, мы проверили душевую и там не было ничего, за что можно держаться человеку с одной ногой. Также мы попросили положить в душе противоскользящие коврики, которые нужны и для людей без инвалидности, поскольку на голом кафеле можно легко поскользнуться и травмироваться», — сказал Ситников.

Напомним, 20 сентября 2021 года на территории Пермского государственного национального исследовательского университета первокурсник устроил стрельбу. Погибли шесть человек. Десятки получили ранения. Сам стрелок при задержании был ранен. Ему ампутировали часть ноги.