Анкара, 9 августа, 2022, 09:20 — ИА Регнум. Анкара и Баку настолько продвинулись в развитии отношений, что азербайджанские дипломаты продвигают интересы Турции и наоборот. С таким заявлением выступил 8 августа глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на конференции турецких послов в Анкаре.

Musafir~azwiki Джейхун Байрамов

«Наши отношения поднялись до уровня стратегического союзничества. Вместе с тем, у нас ещё много целей, которые мы должны достичь», — сказал Байрамов.

Он также выразил благодарность за то, что Турция поддержала Азербайджан во время войны в Нагорном Карабахе в 2020 году и после её завершения. Байрамов заявил, что совместные шаги Анкары и Баку направлены на укрепление мира в Закавказье.

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что нормализация отношений с Арменией будет зависеть от её отношений с Азербайджаном.