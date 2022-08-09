Москва, , 09:30 — REGNUM Добровольное объединение вокруг России суверенных государств могло бы, подобно Советскому Союзу, противостоять экспансии Запада. Об этом депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет («Единая Россия») рассказал 9 августа РИА Новости.

Башни Московского Кремля Дарья Антонова © ИА REGNUM

Он отметил, что СССР сдерживал стремление блока НАТО поработить и колонизировать весь мир. Сейчас целесообразно вернуться к коллективной системе добровольного объединения суверенных государств в один военно-политический и экономический блок. Он сможет эффективно противостоять западной экспансии и агрессии.

«Прообразом новой конфедерации может стать великий и могучий СССР», — добавил Шеремет.

По словам депутата, независимые государства, объединившись в союз, смогли бы и сохранить, и укрепить свои суверенитеты. Сейчас они подвергаются нападкам и размыванию со стороны США, которые постепенно подбираются к границам России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Шеремет заявил о неминуемом крахе преступного режима президента Украины Владимира Зеленского.

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