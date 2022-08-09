Тюмень, , 09:17 — REGNUM В Тюмени обнаружено тело мужчины в металлическом погребе под гаражным боксом по улице Московский тракт. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области.

Погреб и сложенный для хранения урожай овощей жителей села Ольга Кардашова © ИА REGNUM

Спасатели, чтобы достать тело погибшего, сперва провентилировали погреб от скопившихся токсичных газов. В яме, которая была предназначена для хранения овощей, отсутствовала вентиляция. Предварительной причиной гибели тюменца стало отравление газами.

Тюменские спасатели предупреждают, что при использовании погребов или овощных ям в гаражах, особенно после длительного простоя, нужно их проветривать, прежде чем туда спускаться. При создании погребов для хранения овощей необходимо предусматривать вентиляционные трубы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2012 году в Чувашии отец и сын задохнулись в погребе, где забилась вентиляция.

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