Уфа, , 09:17 — REGNUM Изменения в указ о материальном поощрении спортсменов и их тренеров в Башкирии за призовые места на некоторых соревнованиях внес глава республики Радий Хабиров. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации Башкирии.

Олимпийские игры

Согласно указу, материально поощрять будут спортсменов, их тренеров за призовые места и занявших с четвертого по восьмое место на олимпийских, сурдлимпийских, паралимпийских, юношеских олимпийских играх, за призовые места на чемпионатах, кубках, первенствах мира и Европы, европейских играх, чемпионатах России и Всемирной универсиаде.

Так, спортсменам, завоевавшим первое место на паралимпийских, олимпийских и сурдлимпийских играх, будет выплачиваться по два млн рублей. За второе место последует вознаграждение в размере 1,5 млн рублей, за третье место — один млн рублей. Занявшие с четвертого по восьмое место получат по 200 тысяч рублей.

Спортсмены, победившие в юношеских олимпийских играх за первое место получат 300 тысяч рублей, за второй место — 250 тысяч рублей, за третье место — 150 тысяч рублей. Занявшие с четвертого по восьмое место получат по 75 тысяч рублей.

Отмечается, что за участие в спортивных мероприятиях в составе паралимпийских, олимпийских, сурдлимпийских сборных команд Российской Федерации спортсмены получат вознаграждение от 200 тысяч рублей до двух млн рублей.

Помимо этого, документом увеличены суммы вознаграждений спортсменов, участвующих в чемпионатах мира и Европы, а также других спортивных мероприятиях.