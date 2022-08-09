Москва, 9 августа, 2022, 09:12 — ИА Регнум. В России предлагают собирать биометрические данные в Единую биометрическую систему (ЕБС), при этом не спрашивая согласия самих граждан. С таким предложением выступило Минцифры РФ, пишет газета «КоммерсантЪ».

geralt Биометрия

Сбором биометрических данных граждан могут стать камеры наблюдения на входе в метро, камеры в банках и финансовых организациях, камеры на входе в МФЦ и др. Отмечается, что министерство подготовило поправки к проекту приказа и направило в Аналитический центр при правительстве РФ.

В Минцифры заверяют, что размещение биометрии в ЕБС без согласия граждан закреплено в поправках к закону «Об информации», принятых 6 июля 2022 года. При этом гражданин может обратиться в ЕБС и потребовать уничтожить его биометрические данные.

ИА REGNUM ранее сообщало, примерно треть граждан России из числа тех, кому предлагали предоставить свои биометрические данные, согласились на эту процедуру.

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