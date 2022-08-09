Мадрид, , 09:12 — REGNUM Правительство Испании заявило, что не будет откладывать введение плана экономии энергии, утвержденного на прошлой неделе, несмотря на призывы оппозиции и глав регионов изменить или отменить его из-за опасений, что он нанесет ущерб туристической отрасли, передает агентство Reuters.

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План, который вступает в силу 10 августа и требует отключения кондиционеров в гостиницах, ресторанах и магазинах и ограничения освещения, позволит сэкономить от 4% до 5% электроэнергии, потребляемой в стране, сообщила испанский вице-премьер Тереса Рибера на пресс-конференции 8 августа.

По ее словам, регионы могут выдвинуть «новые и конкретные» предложения по изменению плана до 31 августа, но назад дороги нет.

«Королевский указ уже вступил в силу. Мы не можем его отложить», — сказала она после виртуальной встречи с министрами энергетики 17 регионов.

Регионы, где у власти стоит оппозиционная правая Народная партия, такие как Мадрид, говорят, что план ляжет слишком тяжелым бременем на их экономику. В Испании с ее высокой степенью децентрализации ответственность за выполнение плана ложится на региональные власти, и это повышает риск того, что он может быть сорван.

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