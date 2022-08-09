Москва, , 09:11 — REGNUM Ограничения в 11 российских аэропортов продлены до 17 августа. Об этом 9 августа сообщает Росавиация.

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Ведомство регулярно продлевает ограничения на полёты гражданской авиации в 11 воздушных гаваней центральной части и юга России. Все аэропорты, где отменены полёты пассажирских самолётов, находятся неподалёку от Украины и Донбасса, где проходит специальная военная операция.

«Временно ограничены полёты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», — говорится в информации, опубликованной на сайте ведомства.

Пассажирам предлагается использовать альтернативные маршруты или пользоваться другими видами транспорта.