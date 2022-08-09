Иркутск, 9 августа, 2022, 09:07 — ИА Регнум. ГУ МВД РФ по Иркутской области 9 августа сообщило подробности инцидента с эвакуацией при помощи пожарной лестницы 5-летнего ребенка с балкона. Накануне около 18:00 по местному времени в дежурную часть отдела полиции №4 Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» поступил звонок от бдительного гражданина. Очевидец сообщил, что на четвертом этаже многоквартирного дома на балконе длительное время совсем одна стоит маленькая девочка.

Myriams-Fotos Девочка

По указанному адресу незамедлительно выехали сотрудники полиции. Дверь квартиры оказалась заперта. Полицейские вызвали сотрудников МЧС России со специальным транспортом с выдвижной лестницей. По ней сотрудник полиции забрался на балкон и вызволил ребенка. При этом девочка рассказала, что очень хочет есть и давно находится одна. Взрослых дома не оказалось. Как выяснили полицейские, накануне вечером мать ушла из дома, заперев за собой дверь и оставив ребенка в одиночестве.

В настоящее время сотрудники полиции по данному факту проводят проверку. Инспекторами по делам несовершеннолетних составлен административный протокол по статье 5.35 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации за ненадлежащий контроль за поведением ребенка и неисполнение родительских обязанностей. Отмечается, что ранее женщина попадала в поле зрения полицейских.

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