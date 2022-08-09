Чебоксары, , 09:06 — REGNUM В Батыревском районе Чувашии четверых подростков обвинили в угоне автомобиля. По версии правоохранителей, они катались на угнанной машине, а затем припарковали его на прежнее место, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по Чувашии.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Фигурантам уголовного дела стали четверо несовершеннолетних: троим обвиняемым — по 14 лет, одному — 16 лет. По данным следствия, преступление было совершено после полуночи 21 мая 2022 года в одной из деревень Батыревского района.

В управлении полагают, что подростки решили угнать припаркованный и незапертый автомобиль марки «Лада Приора». Правоохранители выяснили, что обвиняемые нашли в бардачке ключи и, запустив двигатель, стали кататься по деревне, поочередно управляя машиной. После этого автомобиль вернули на изначальное место парковки.

Личности обвиняемых установили после обращения в полицию автовладельца. В ведомстве сообщают, что несовершеннолетние дали признательные показания.

Подростков обвинили в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ («Угон автомобиля, совершенный группой лиц»). Уголовное дело направлено в Батыревский районный суд.

Отметим, что подростки угоняют не только чужие автомобили, но и берут без спроса родительские транспортные средства, в том числе порой устраивая ДТП с пострадавшими. Как сообщало ИА REGNUM , 4 августа 2022 года в одной из деревень Канашского района Чувашии водитель на мопеде сбил пятилетнего ребёнка, который был доставлен в больницу. Предварительно правоохранители установили, что 13-летний школьник взял мопед без спроса отца, а после совершения ДТП скрылся с места происшествия.

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