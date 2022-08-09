Москва, , 09:05 — REGNUM Гитлеровская разведка использовала украинских националистов при подготовке Третьего рейха к нападению на СССР. Такие данные содержатся в архивных документах , обнародованных ФСБ России.

Протокол допроса. Из рассекреченных документов ФБС России fsb.ru

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Эти факты стали известны в ходе допроса руководителей германской военной разведки. Раскрытые ими сведения были приобщены к материалам Международного военного трибунала в Нюрнберге.

Так, 29 мая 1945 года бывший начальник диверсионного отдела (Абвер II) управления германской военной разведки и контрразведки при Верховном командовании вермахта полковник Эрвин Штольце рассказал на допросе в Берлине об участии украинских националистов в подрывной деятельности в Польше.

«С целью привлечения широких масс для подрывной деятельности против поляков нами был завербован руководитель украинского националистического движения полковник петлюровской армии белоэмигрант Коновалец, через которого в Польше в областях западной Украины проводились террористические акты, диверсии, в отдельных местах небольшие восстания. Аналогичная работа проводилась через белорусов и литовцев», — сообщил он.

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Он также добавил, что в начале 1938 года он лично «получил указания от адмирала Канариса о переключении имеющейся агентуры из числа украинских националистов на непосредственную работу против Советского Союза».

«После убийства Коновальца украинское националистическое движение возглавил полковник Мельник Андрей, который также как и Коновалец, позднее был привлечён для работы в немецких разведывательных органах», — говорится в документах допроса Штольце.

Отмечается, что основным мероприятием Мельник ставил налаживание связей украинских националистов, проводивших работу в Польше, с националистами Советской Украины с целью подготовки восстания, проведения диверсий и шпионажа на территории СССР.

Также в публикуемых документах из архива Управления ФСБ России по Омской области рассказывается об участии украинских националистов в подготовке нападения гитлеровской Германии на СССР и о целях, которые преследовали члены «Организации украинских националистов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ФСБ рассекретило материалы о преступлениях, совершённых нацистскими преступниками в годы Великой Отечественной войны в Керчи против мирных жителей и советских военнослужащих. В числе документов, в частности, содержатся материалы допроса оберефрейтора саперного батальона вермахта, действовавшего в Керчи, который рассказал о подрыве и сжигании гражданских объектов с людьми — в частности, шахт, в которых прятались горожане.