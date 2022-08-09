Челябинск, 9 августа, 2022, 09:04 — ИА Регнум. В Челябинской области за июнь банки выдали населению почти 2 тысячи ипотечных кредитов. Об этом сообщили журналистам в Уральском Главном управлении Банка России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Всего граждане получили 4,4 млрд рублей. Это почти в два раза больше, чем было в мае. Размер средней ставки составил 7,8%.

Общий объём выданных кредитов составляет порядка 230 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, заметный рост объёма выдачи ипотеки был зафиксирован в июне и в Свердловской области. Похожая тенденция наблюдается и в целом по России.