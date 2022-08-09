Москва, 9 августа, 2022, 09:04 — ИА Регнум. Злоумышленники начали использовать поддельный портал государственных услуг для сбора персональных данных. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей Роскачества.

Metapop.com Мошенник

Мошенники организовали рассылку в популярных мессенджерах, в которой рассказывают, что пользователю одобрена выплата по социальному контракту в размере 250 тысяч рублей. Для получения средств пользователю предлагается ввести личные данные на фишинговом сайте, имитирующем портал госуслуг.

Уточняется, что полученные данные мошенники могут использовать для оформления кредита и для других целей.