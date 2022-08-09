Джакарта, 9 августа, 2022, 09:04 — ИА Регнум. Временный поверенный в делах России в Индонезии Вероника Новосельцева встретилась с делегацией родительского комитета исламских школ-интернатов, сообщает посольство России в Индонезии.

Chris Woodrich Российское посольство. Джакарта

«Обсуждали взаимодействие России и Индонезии в сферах халяльного производства, культуры и религии», — говорится в заявлении российского посольства.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 4425 носителей коронавируса.

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