Донецк, 9 августа, 2022, 09:04 — ИА Регнум. В результате вечерних обстрелов Донецка пострадал ребенок 2019 года рождения, сообщили 9 августа в штабе территориальной обороны ДНР.

U.S.Army ВСУ

«В результате вечернего обстрела ВФУ (вооруженных формирований Украины) по улице Зональной в Петровском районе Донецка получил ранение ребенок 2019 года рождения», — говорится в телеграм-канале штаба.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 9 августа боевики ВСУ обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка, а также Гольмовский, Макеевку и Ясиноватую.

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