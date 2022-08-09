При обстреле ВСУ Донецка пострадал трехлетний ребенок
Донецк, 9 августа, 2022, 09:04 — ИА Регнум. В результате вечерних обстрелов Донецка пострадал ребенок 2019 года рождения, сообщили 9 августа в штабе территориальной обороны ДНР.
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ВСУ
«В результате вечернего обстрела ВФУ (вооруженных формирований Украины) по улице Зональной в Петровском районе Донецка получил ранение ребенок 2019 года рождения», — говорится в телеграм-канале штаба.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее 9 августа боевики ВСУ обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка, а также Гольмовский, Макеевку и Ясиноватую.
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