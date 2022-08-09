Виталий Филимонов, 9 августа 2022, 16:37 — REGNUM В рамках образовательного круиза президентской платформы «Россия — страна возможностей» фотокорреспонденту ИА ИА REGNUM удалось побывать в городе Ярославле. Он был основан в 1010 году, и с момента основания являлся крупным транспортным узлом Верхнего Поволжья. В Ярославле со времён Древней Руси проходили крупные торговые пути, проводились ярмарки и другие крупные сделки.
Ярославский трамвай.
Во времена Российской империи, когда население города активно росло, было принято решение о создании в городе трамвайной системы. Ярославский трамвай считается одним из самых первых в Российском государстве, он был запущен 17 (30) декабря 1900 года. Из всех поступивших в органы городского управления предложений был выбран проект «Бельгийского анонимного общества тяги и электричества». Первыми вагонами в городе стали вагоны «Гербандт» с электрическими моторами «Валькер».
За всю историю своего существования ярославский трамвай преодолевал значительные трудности в разные периоды своей работы. На фоне Гражданской войны растущая инфляция привела к подорожанию электроэнергии и, следовательно, убыточности трамвайного предприятия. Затем в городе прошли боевые действия, приведшие к разрушению трамвайной инфраструктуры (путей, вагонов и трамвайного депо), но вопреки всему происходящему нормальное функционирование системы удалось организовать уже через 3 недели, восстановив линии по центральным улицам города. По остальным городским линиям осуществлялось движение грузовых трамваев. Но основную проблему решить так и не удавалось — перебои с подачей электроэнергии привели к тому, что трамвайное движение было полностью остановлено в 1921–1922 годах.
Далее трамвай прошёл этап стремительного роста количества подвижного состава, восстановления трамвайных путей, увеличения числа пассажиропотока. Ярославский трамвай пережил Великую Отечественную войну, во время которой его работа не прекращалась. В 1941–1945 годах трамвай также активно использовался как средство перевозки грузов. После войны развитие трамвайной системы продолжилось. Закупки нового подвижного состава, строительство новых линий маршрутов, увеличение пассажиропотока — всё это продолжалось вплоть до распада СССР. В середине 50-х годов в город начали поступать вагоны модели КТМ (Усть-Катав) и немецкие (ГДР) вагоны модели Gotha T2-62. В период максимального развития система выпускала трамваи на 11 городских маршрутов. В 1970-х годах были убраны линии с центральных улиц города, приоритет был отдан троллейбусу.
В середине 1970-х годов город постепенно меняет парк трамваев. Старые модели КТМ-1, Gotha T2-62 постепенно уходили в историю, а на их смену приходили вагоны КТМ-5 (71-605), некоторые из них до сих пор ездят на городских маршрутах.
Что ярославский трамвай имеет на сегодняшний день?
На сегодняшний день в Ярославле функционируют четыре трамвайных маршрута, их протяжённость составляет 42 километра, парк трамваев составляет 61 пассажирский вагон. Подавляющее большинство вагонов середины 2000-х годов выпуска модели 71-619К и 71-619КТ. Для трамваев это считается хорошим сроком эксплуатации. Несколько трамваев были взяты б/у из Москвы в сентябре–ноябре 2018 года. Вагоны в достаточно хорошем состоянии, регулярно проходят капитальные ремонты. Некоторые трамвайные пути нуждаются в ремонте. Состояние контактной сети удовлетворительное. Интервалы движения трамваев на главном городском маршруте №1 составляют около 4-6 минут. В целом система работает хорошо, пассажиры в среднем ждут другой трамвай около 2-5 минут.
Ярославский троллейбус.
А теперь поговорим и о ярославском троллейбусе.
Стоит начать рассказ с того, что в городе располагается Ярославский моторный завод, выпускавший в 30-е годы СССР большое количество различное техники: грузовики, самосвалы, шасси для них и так далее. Производил этот завод и троллейбусы. Самыми известными из них были массово распространившийся в 1930-е и 1940-е годы ЯТБ-1 и уникальный двухэтажный ЯТБ-3.
Интересный момент в этом рассказе состоит в том, что троллейбусное движение в городе Ярославле было открыто лишь после войны, 7 ноября 1949 года. То есть в городе работал завод, производивший троллейбусы, ещё задолго до открытия троллейбусной системы в этом городе. В 1930-е годы Ярославль не нуждался в открытии троллейбусного движения — трамвайной системы вполне хватало для организации передвижения населения по городу.
Сама же система в городе, как было сказано выше, была открыта 7 ноября 1949 года. Первый троллейбусный подвижной состав в Ярославле состоял уже не из продукции ЯМЗ (производство троллейбусов марки ЯТБ было прекращено к 1940 году), а из машин МТБ-82, производившихся на Авиационном заводе №82, город Энгельс (позже переименован сначала в Завод имени Урицкого, а затем в ТролЗа). Продукция энгельсского производства станет для Ярославля основной до наших дней. Маршрутная сеть города развивалась достаточно активно — к концу 50-х годов в городе уже работало четыре троллейбусных маршрута.
В 1960-е годы в городе началось первое обновление подвижного состава троллейбусами ЗиУ-5, старые троллейбусы МТБ-82 потихоньку стали уходить в прошлое. В 1980-е годы началось ещё одно обновление подвижного состава, троллейбусы ЗиУ-5 заменялись на более новую модель ЗиУ-9 (самая распространённая модель троллейбуса в мире). Более поздние модели ЗиУ-9 до сих пор составляют основу троллейбусного парка города. Также в конце 90-х город приобрёл два троллейбуса модели ЗиУ-10 поздней версии (если ранняя версия именовалась ЗиУ-683, то поздняя именуется ЗиУ-6205). Из них сейчас сохранился только один троллейбус.
На период максимального развития в городе существовало 10 троллейбусных маршрутов, связывавших отдалённые районы правобережного Ярославля с центром города. На данный момент работают семь маршрутов, протяжённость троллейбусных линий составляет 112 километров. После распада СССР было ликвидировано несколько линий, в том числе и линия на Ярославский нефтеперерабатывающий завод.
1 апреля 2020 года было закрыто троллейбусное депо №1, все маршруты и весь подвижной состав переведены в троллейбусное депо №2.
Подвижной состав города составляют преимущественно троллейбусы ЗиУ-682Г середины 2000-х годов выпуска. В отличии от трамваев, ресурс у троллейбусов меньше, поэтому они быстрее выходят из строя. Некоторые из этих троллейбусов в данный момент проходят капитальный ремонт. Также в Ярославле встречаются и более новые модели троллейбусов — ЛиАЗ-5280, ТролЗа-5275.00 «Оптима», ТролЗа-5265.00 «Мегаполис» и ВМЗ-5298.01 «Авангард». Последние являются самыми новыми в городе, произведёнными в 2018–2019 годах. В целом состояние подвижного состава в городе хорошее. Интервалы движения у троллейбусов немного больше, чем у троллейбусов. В целом троллейбус одного маршрута придётся ждать 5-10 минут.
Состояние контактной сети во многих местах очень хорошее, спецчасти контактной сети меняются и обновляются. Провода хорошо натянуты, что уменьшает риск их обрыва в случае форс-мажорных обстоятельств
Мне очень повезло запечатлеть троллейбус, вышедший с капитального ремонта, в первый же его день работы на линии. Один из самых старых действующих троллейбусов Ярославля на данный момент.
На балансе у троллейбусного хозяйства остаются также пять уникальных сочленённых троллейбусов «с гармошкой» ЗиУ-10 последней версии кузова. Из них работают всего лишь два. В мире осталось всего восемь троллейбусов модели ТролЗа-6205.01 [62 052Б], в Ярославле и Белграде.
Ярославский электротранспорт за годы своего существования прошел через множество исторических событий — собственное транспортное производство, работа в условиях Великой Отечественной войны, периоды расцвета и спада, когда открывались и закрывались новые линии и маршруты, закупались и списывались те или иные виды троллейбусов и трамваев, но на данный момент можно сказать, что ярославский электротранспорт поддерживается в хорошем состоянии, однако не в наилучшем.
Спасибо за внимание!