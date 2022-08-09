Оренбург, 9 августа, 2022, 09:00 — ИА Регнум. В двух городах Оренбурге и Орске Оренбургской области 9 августа суды получили анонимные письма о минировании зданий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в объединённой пресс-службе судов региона.

Acdixon В суде

Сообщения поступили до начала рабочего дня. Объекты проверены спецслужбами. Информация о минировании оказалась ложной.

В настоящее время суды работают в штатном режиме. Стоит отметить, с начала лета это не первый случай ложных угроз в адрес судебных инстанций региона.