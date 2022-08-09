Вашингтон, , 09:40 — REGNUM В Южной Европе наращивают поставки нефти из России. Запрет ЕС на такие поставки начнёт действовать через четыре месяца, пишет Bloomberg.

Нефть Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Покупатели нефти в Южной Европе потихоньку возвращаются на рынок российской нефти, а до вступления в силу запрета Европейского союза на такие поставки остается ещё четыре месяца», — говорится в статье.

Так, за семь дней до 5 августа в портах Италии и Испании приняли максимальный за много недель объём российской нефти. Таким образом было компенсировано падение отгрузок в Европу.

На нефтеперерабатывающие заводы Италии с экспортных терминалов в Балтийском и Чёрном морях поступил максимальный за семь недель объём нефти. Турция увеличила закупки до шестинедельного максимума.

Испания впервые с апреля получила партию нефти Urals. Эту партию от казахстанской компании «КазТрансОйл» доставили в Бильбао. Первая с февраля партия нефти Urals поступила из Балтийского моря в Грецию.

Румыния и Болгария увеличили закупки углеводородов из России до 255 тыс. баррелей в сутки.

Сейчас европейские потребители получают российскую сырую нефть в объёме около 1,38 млн баррелей в сутки. Это максимальное значение за последние пять недель. До начала спецоперации РФ на Украине показатель составлял 1,85 млн баррелей.

Издание отмечает, что некоторые из этих грузов идентифицированы не как российские, хотя их отправляли из российских портов. Это говорит о сложности контроля за соблюдением запрета, когда он вступит в силу в декабре.

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