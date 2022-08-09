Ярославль, , 08:57 — REGNUM В Ярославле не состоялся аукцион по выбору подрядной организации, которая должна была заняться установкой стелы «Город трудовой доблести». Об э ом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на портал госзакупок.

Проект стелы yarnews.net

Памятную стелу, посвященную присвоению Ярославлю статуса «Города трудовой доблести», должны были установить в Парке мира. Стоимость работ оценивалась в 69,3 миллиона рублей. Согласно проекту контракта, на установку памятника требуется 70 календарных дней.

Итоги аукциона по выбору подрядчика должны подвести 9 августа, однако, желающих выполнить работы не нашлось. Не было подано ни одной заявки. Аукцион признан несостоявшимся. Теперь торги либо придется провести заново, либо отложить.

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