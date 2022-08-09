Мелитополь, Украина, , 08:55 — REGNUM С учётом требований российских законов состоится референдум в Запорожской области о возможности присоединения её к Российской Федерации. Об этом 9 августа заявил глава областной администрации Владимир Рогов.

Как отметил Рогов, слова которого приводит РИА Новости, регион проводит этапы организации референдума таким образом, чтобы все поставленные на нём вопросы и результаты голосования совпадали с законодательством РФ.

«Мы хотим не просто провести референдум, а чтобы это соответствовало требованиям российского законодательства, конкретно федеральному конституционному закону №6 («О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов — Республики Крым и города федерального значения Севастополя»)», — сказал он.

Также глава областной администрации указал, что жители Запорожской области рассчитывают на то, что их голос будет услышан Россией.

«Мы ждем, что Россия примет нас домой», — пояснил Рогов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава комитета Совфеда по госстроительству Андрей Клишас заявил, что референдумы на освобождённых территориях должны быть репрезентативными.